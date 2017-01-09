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1 300 000
1-к квартира, 1/5 эт., 30м2
Г. Ярославль, улица Спартаковская, дом 37
9 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
1 000
1-к квартира, 1/5 эт., 30м2
Московский 60
9 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
25 000
2-к квартира, 4/5 эт., 45м2
Бардина 13
9 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
плотники
строительство, недвижимость, полный день
9 января 2017
Работа > Ищу работу
21 000
Изготовление срубов
Срубы дома бани
9 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
Меняю путёвку в д/с №33 на д/с №8
меняю путёвку
9 января 2017
Разное > Другое
13 000
В транспортную компанию логист по работе с заказчиками
логистика, транспорт, склад, прямой работодатель, удаленная работа
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
21 000
Изготовление срубов
Изготовление домов и бань
9 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
21 000
Изготовим срубы
Срубы домов бань
9 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
28 000
Срубы бань, домов, беседок
Срубы
9 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
25 000
2-к квартира, 1/5 эт., 56м2
Бабушкина 19
9 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
МОНТАЖНИКИ
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
Специалист IT
it, телеком, связь, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
Специалист IT
it, телеком, связь, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
3 000 000
Магазин действующий
Магазин непродовольственной торговли
9 января 2017
Недвижимость > Коммерческая недвижимость
3 000 000
Магазин действующий
Магазин непродовольственной торговли
9 января 2017
Недвижимость > Коммерческая недвижимость
34 000
Сотрудник в отдел снабжения
поставки, вэд, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
26 000
Специалист на первичные документы
бухгалтерия, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
29 000
Сотрудник по работе со складами
розничная торговля, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
32 000
Помощник регионального менеджера
региональные, торговые представители, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
29 000
Специалист с функциями администратора
промышленность, производство, сервис, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
23 000
Офисный сотрудник
работа для молодежи, студентов, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
1 560 000
2-к квартира, 1/5 эт., 47м2
Красная, 10
9 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
25 000
Сотрудник в отдел АХО
секретариат, ахо, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
28 000
Специалист в отдел кадров
управление персоналом, тренинги, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
28 000
Сотрудник в отдел логистики
логистика, транспорт, склад, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
200 000
Дом 42м2, участок 15 сот.
9 января 2017
Недвижимость > Дома, дачи
20 000
Кладовщик
промышленность, производство, сервис, прямой работодатель, полный день
9 января 2017
Работа > Предлагаю работу
Трехцветка Трикси ищет дом
Ждем тех, кто всем сердцем полюбит малышку!
9 января 2017
Животные и растения > Животные, растения
Белоснежная Луна ищет дом
Красивая белоснежка очень хочет найти хозяина!
9 января 2017
Животные и растения > Животные, растения
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