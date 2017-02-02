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15 000
Лестница в баню
Очередная акция!!! Весь февраль Лестница в баню всего за 15000!!! Спешите установить!!!
3 февраля 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
15 000
2-к квартира, 2/8 эт., 50м2
пр-кт Победы,72
3 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
270 000
Участок 10 сот.
категория: земли поселений (ижс)
3 февраля 2017
Недвижимость > Земельные участки
Охотничий нож СССР
Номерной охотничий нож МООИР СССР
3 февраля 2017
Разное > Искусство, коллекции, хобби
Требуется специалист АХО-механик
секретариат, ахо, прямой работодатель, полный день
3 февраля 2017
Работа > Предлагаю работу
Электросварщики, газорезчики
промышленность, производство, сервис, прямой работодатель, полный день
3 февраля 2017
Работа > Предлагаю работу
500
сдаются места парикмахера и/или аренда
Сдам в аренду места для парикмахеров в салоне красоты! Удобные графики, аренда или % на выбор,проходное место, все условия для работы.Индустриальныработы.8911-521-97-91,50-15-30. Район индустриальный.
3 февраля 2017
Недвижимость > Коммерческая недвижимость
парикмахеры-универсалы в салон красоты
спорт, фитнесс, салоны красоты, прямой работодатель, сменный график
3 февраля 2017
Работа > Предлагаю работу
45 000
руководитель
строительство, недвижимость, полный день
3 февраля 2017
Работа > Ищу работу
8 000
Требуется кухонная рабочая
медицина, фармацевтика, прямой работодатель, сменный график
3 февраля 2017
Работа > Предлагаю работу
50 000
Монтажник,сварщик металлоконструкций
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
3 февраля 2017
Работа > Предлагаю работу
25 000
Автоматическая кофемашина Мерол-712
Автоматическая кофемашина Мерол-712
2 февраля 2017
Бизнес и промышленность > Промышленное и торговое оборудование
3 000
Кофемашина в аренду
Аренда кофемашины в кафе
2 февраля 2017
Услуги и сервис > Прочие услуги
50
Веники березовые
Веники березовые
2 февраля 2017
Разное > Спорт, туризм, отдых
1 790 000
4-к квартира, 4/5 эт., 80м2
п. Климовское д.12
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
850 000
3-к квартира, 1/5 эт., 59м2
п. Климовское д.9
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
5 000
Комната в 2-к квартире, 3/9 эт., 12м2
ул.Краснодонцев 47
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
5 000
Комната в 3-к квартире, 3/5 эт., 19м2
ул.Беляева 25
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
9 500
1-к квартира, 3/9 эт., 31м2
ул.Строителей 5
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
8 500
1-к квартира, 4/5 эт., 31м2
ул.Архангельская,33
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
8 000
1-к квартира, 4/5 эт., 32м2
ул.Беляева 32
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
10 000
2-к квартира, 1/5 эт., 46м2
ул.Парковая 28
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
11 000
2-к квартира, 2/5 эт., 60м2
ул. Ленина 131а
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
3 100 000
2-эт. дом 240м2, участок 30,0 сот.
2 февраля 2017
Недвижимость > Дома, дачи
9 000
2-к квартира, 2/12 эт., 49м2
ул.Гоголя 10
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
12 000
2-к квартира, 3/5 эт., 41м2
пр.Победы 188
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
2 100 000
2-эт. дом 130м2, участок 7 сот.
2 февраля 2017
Недвижимость > Дома, дачи
30 000
Монолитчики
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
2 февраля 2017
Работа > Предлагаю работу
18 000
техник-лаборант
промышленность, производство, сервис, прямой работодатель, полный день
2 февраля 2017
Работа > Предлагаю работу
7 000
2-к квартира, 4/5 эт., 49м2
комсомольская 19
2 февраля 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
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