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2 730 000
2-к квартира, 4/10 эт., 60м2
Ленинградская, 21
Сегодня
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
Администратор, продавец
розничная торговля, сменный график
Сегодня
Работа > Ищу работу
45 000
Сдам помещение свободного назначения 105,8.м
Сдам помещение свободного назначения 105,8.м
Сегодня
Недвижимость > Коммерческая недвижимость
2 150 000
3-к квартира, 5/9 эт., 67м2
Краснодонцев, 88
Сегодня
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
8 000
2-к квартира, 4/5 эт., 50м2
ул.Комсомольская,д.19
Сегодня
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
1 700 000
1-к квартира, 2/10 эт., 39м2
Ленинградская, 43
Сегодня
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
9 000
1-к квартира, 6/9 эт., 42м2
Монт-Клер, 2
Сегодня
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
200
Услуги по разгрузкам,переездам и др.
Различные виды работ
Сегодня
Услуги и сервис > Прочие услуги
1 300 000
2-к квартира, 5/5 эт., 45м2
ул.Ленина,д.165
Сегодня
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
Стенка 5-ти секций
Стенка с самовывозом.
Сегодня
Разное > Отдам даром
17 000
Грузчик-экспедитор
логистика, транспорт, склад, прямой работодатель, полный день
Сегодня
Работа > Предлагаю работу
Инструктор игровой площадки
работа для молодежи, студентов, прямой работодатель, сменный график
Сегодня
Работа > Предлагаю работу
15 000
работа для студентов
розничная торговля, частное лицо, неполный день
Сегодня
Работа > Предлагаю работу
15 000
бармен-кассир
розничная торговля, прямой работодатель, неполный день
Сегодня
Работа > Предлагаю работу
1 200
Бочки пластиковые 227 л и железные 200 л
Бочки пластиковые
25 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительные материалы
плотники
строительство, недвижимость, полный день
25 января 2017
Работа > Ищу работу
Требуется бухгалтер-операционист
бухгалтерия, прямой работодатель, полный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
Требуется торговый представитель на продукты питания
продажи (тнп, продукты), прямой работодатель, полный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
29 000
сотрудник по обучению и развитию персонала
управление персоналом, тренинги, прямой работодатель, полный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
2 350 000
2-к квартира, 2/9 эт., 60м2
Белинского,47
25 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Новостройки
20 000
Требуются сотрудники
региональные, торговые представители, частное лицо, ненормированный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
600
Новые ламели для вертикальных жалюзи
18 ламелей чередование белый/персик
25 января 2017
Разное > Другое
40 000
продам холодильный шкаф
продам холодильный шкаф. 2 стеклянные створки.
25 января 2017
Бизнес и промышленность > Промышленное и торговое оборудование
11 700
Уборщица в магазин
домашний персонал, обслуживание, прямой работодатель, полный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
1 800
Журнальный столик. New
Купившему до конца января бесплатная доставка и скидка на столик 300 рублей! Времени осталось немного! Звоните!
25 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Мебель, интерьер
Водитель на автокран
логистика, транспорт, склад, прямой работодатель, полный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
Водитель на а/м
логистика, транспорт, склад, прямой работодатель, полный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
Менеджер по продажам
продажи (промышленность, оборудование), прямой работодатель, полный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
26 000
специалист по документообороту
секретариат, ахо, прямой работодатель, полный день
25 января 2017
Работа > Предлагаю работу
1 160 000
2-эт. дом 40м2, участок 20 сот.
25 января 2017
Недвижимость > Дома, дачи
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