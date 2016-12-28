Объявления Контакты Тарифы Архив выпусков
РегистрацияВход
Добавить объявление
Сортировать: по датепо ценепо рубрикам
16 000
грузчик
продажи (тнп, продукты), прямой работодатель, сменный график
31 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
4 500
ЗАКАЗАТЬ ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ В ЧЕРЕПОВЦЕ
Шоу мыльных пузырей на Ваш праздник!
31 декабря 2016
Услуги и сервис > Огранизация праздников
2 000
ЗАКАЗАТЬ АНИМАТОРА НА ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Развлекательные программы для детей разного возраста. Более 50 сказочных персонажей!
31 декабря 2016
Услуги и сервис > Огранизация праздников
7 500
Тахта детская
тахта детская
30 декабря 2016
Строительство, ремонт, интерьер > Мебель, интерьер
3 000
Уборщица на Советский пр. 35А
работа для пенсионеров, прямой работодатель, неполный день
30 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
3 500
Уборщица на Советский пр. 57
работа для пенсионеров, прямой работодатель, неполный день
30 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
2 500
Уборщица на Металлургов 7
работа для пенсионеров, прямой работодатель, неполный день
30 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
2 500
Уборщица на ул. Сталеваров 34
работа для пенсионеров, прямой работодатель, неполный день
30 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
4 000
Уборщица на пр. Победы 91
работа для пенсионеров, прямой работодатель, неполный день
30 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
3 000
Уборщицы в кинотеатр "Комсомолец"
работа для пенсионеров, прямой работодатель, неполный день
30 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
25 000
Требуется директор ЖЭУ
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
30 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
УАЗ 3909
29 декабря 2016
Транспорт > Легковые автомобили > Отечественные
Автомобиль буханка
Возьму в аренду автомобиль
29 декабря 2016
Транспорт > Автосервис и услуги
1 460 000
1-к квартира, 1/5 эт., 41м2
Наседкина, 4
29 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
150 000
Дом 50м2, участок 14 сот.
29 декабря 2016
Недвижимость > Дома, дачи
400 000
Дом 32м2, участок 18 сот.
29 декабря 2016
Недвижимость > Дома, дачи
5 000
Сторож, вахтер в детский сад, школу, училище
работа для пенсионеров, сменный график
29 декабря 2016
Работа > Ищу работу
5 000
Требуется уборщица
разнорабочие, прямой работодатель, неполный день
29 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
1 250 000
2-эт. дом 108м2, участок 18 сот.
29 декабря 2016
Недвижимость > Дома, дачи
11 000
2-к квартира, 2/9 эт., 52м2
Наседкина 21
28 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
плотник
строительство, недвижимость, полный день
28 декабря 2016
Работа > Ищу работу
330 000
Комната в 18-к квартире, 5/5 эт., 13м2
Советский пр-т, д.141
28 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
10 000
2-к квартира, 5/5 эт., 45м2
Ул. Белинского д. 41
28 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
10 000
1-к квартира, 7/10 эт., 47м2
Октябрьский пр-т, 51
28 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
10 000
1-к квартира, 9/10 эт., 40м2
Гоголя 35
28 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
1 540 000
1-к квартира, 9/15 эт., 45м2
ул. Раахе, 52
28 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Новостройки
Кладовщик (склад стройматериалов)
логистика, транспорт, склад, прямой работодатель, полный день
28 декабря 2016
Работа > Предлагаю работу
3 300 000
2-эт. дом 240м2, участок 10 сот.
28 декабря 2016
Недвижимость > Дома, дачи
2 400 000
2-к квартира, 7/9 эт., 46м2
ул. Городецкая, 4
28 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
7 500
1-к квартира, 6/14 эт., 37м2
Победы 109
28 декабря 2016
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
Рубрикатор Фильтр
© 2014 — 2015 «Спутник-Череповец»
Техническая поддержка: +7 (900) 533-99-88