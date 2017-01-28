23 000 ₽ заместитель управляющего продажи (тнп, продукты), прямой работодатель, сменный график 29 января 2017 Работа > Предлагаю работу

30 000 ₽ Сборщик мебели промышленность, производство, сервис, прямой работодатель, полный день 29 января 2017 Работа > Предлагаю работу

30 000 ₽ Столяр-станочник промышленность, производство, сервис, прямой работодатель, полный день 29 января 2017 Работа > Предлагаю работу

10 000 ₽ вопитатель наука, образование, консалтинг, неполный день 29 января 2017 Работа > Ищу работу