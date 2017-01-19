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1 000
2-к квартира, 5/5 эт., 53м2
Шекснинский проспект д.41
21 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
100
Промышленный альпинизм
Промышленный альпинизм
21 января 2017
Недвижимость > Прочее
1 580 000
1-к квартира, 3/9 эт., 38м2
Первомайская 39
21 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
960 000
1-к квартира, 1/5 эт., 31м2
Устюженская улица, 22
21 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
15 000
Любая
разнорабочие, ненормированный день
21 января 2017
Работа > Ищу работу
15 000
Продавец-кассир
продажи (тнп, продукты), сменный график
21 января 2017
Работа > Ищу работу
1 300
Продам лыжи
Лыжи пластиковые 180 см. с креплениями и палками, без ботинок, в отличном состоянии
21 января 2017
Разное > Спорт, туризм, отдых
70 000
Daewoo Nexia, 2007 г.
пробег: 76 тыс. км, двигатель: бензиновый 1500 л, коробка: механика
21 января 2017
Транспорт > Легковые автомобили > Иномарки
1 000 000
2-к квартира, 5/5 эт., 36м2
Боршодская улица, 18
20 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
Участок 10 сот.
категория: земли поселений (ижс)
20 января 2017
Недвижимость > Земельные участки
Участок 10 сот.
категория: земли поселений (ижс)
20 января 2017
Недвижимость > Земельные участки
1 900 000
Дом 75м2, участок 14 сот.
20 января 2017
Недвижимость > Дома, дачи
В добрый и ответственные руки
Молодая ласкова и нежная собака
20 января 2017
Животные и растения > Животные, растения
7 000
Менеджер по продажам на выходные
it, телеком, связь, прямой работодатель
20 января 2017
Работа > Предлагаю работу
МОНТАЖНИКИ
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
20 января 2017
Работа > Предлагаю работу
1 840 000
2-к квартира, 3/5 эт., 46м2
пр. Советский, 108
20 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
1 880 000
3-к квартира, 1/9 эт., 55м2
ул. Набережная, 45
20 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
9 000
1-к квартира, 5/9 эт., 36м2
Октябрьский пр, 93
20 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
35 000
Требуется директор ЖЭУ
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
20 января 2017
Работа > Предлагаю работу
25 000
сдам помещение в аренду
Сдам помещение 560 кв м + 250 кв м на территории 15 соток. Высота 3,2 метра. Электричество 380 В, вода. Под любой вид деятельности: склад, производство, автосервис. Есть дейвующий автосервис с камерой
20 января 2017
Недвижимость > Коммерческая недвижимость
КАМЕНЩИКИ
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
20 января 2017
Работа > Предлагаю работу
40 000
Бытовки,бани,вагончики строительные и ДР.
Бытовки,бани,вагончики строительные собственное производство.
19 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
50
Укладка ламината
Настил ламината,плинтуса.
19 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
15 000
администратор,продавец-консультант
рестораторы, повара, официанты, полный день
19 января 2017
Работа > Ищу работу
20 000
Менеджер по продажам, продавец-консультант, продавец-кассир
it, телеком, связь, прямой работодатель, сменный график
19 января 2017
Работа > Предлагаю работу
10 000
2-к квартира, 9/9 эт., от 50м2
в районе проспект Победы 200
19 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сниму
10 000
2-к квартира, 1/9 эт., от 50м2
в районе проспект Победы 206
19 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сниму
Менеджер в ломбард
продажи (финансы, страхование), прямой работодатель, сменный график
19 января 2017
Работа > Предлагаю работу
200
МАСТЕР НА ЧАС
"МАСТЕР НА ЧАС"-мелкий бытовой РЕМОНТ И ПОМОЩЬ по дому. "МАСТЕР НА ЧАС" окажет различные бытовые услуги. Звоните--будем рады помочь! https://vk.com/club137572271
19 января 2017
Услуги и сервис > Прочие услуги
35 000
Требуется риелтор
продажи (строительство, недвижимость), частное лицо, ненормированный день
19 января 2017
Работа > Предлагаю работу
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