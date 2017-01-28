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Дом 30м2, участок 100 сот.
29 января 2017
Недвижимость > Дома, дачи
водитель-оператор буровой машины УБМ 85 на базе автомобиля Урал 4320
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
29 января 2017
Работа > Предлагаю работу
23 000
заместитель управляющего
продажи (тнп, продукты), прямой работодатель, сменный график
29 января 2017
Работа > Предлагаю работу
190 000
Участок 10 сот.
категория: земли поселений (ижс)
29 января 2017
Недвижимость > Земельные участки
10 000
2-к квартира, 5/5 эт., 53м2
Шекснинский пр-т 41
29 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
30 000
Сборщик мебели
промышленность, производство, сервис, прямой работодатель, полный день
29 января 2017
Работа > Предлагаю работу
30 000
Столяр-станочник
промышленность, производство, сервис, прямой работодатель, полный день
29 января 2017
Работа > Предлагаю работу
10 000
вопитатель
наука, образование, консалтинг, неполный день
29 января 2017
Работа > Ищу работу
10 000
вечерняя смена
наука, образование, консалтинг, сменный график
29 января 2017
Работа > Ищу работу
2 250 000
3-к квартира, 4/5 эт., 60м2
Архангельская 52
29 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
700
Вафельница новая
Вафельница новая. Ни разу не использовалась. Даже упаковка её жива.
29 января 2017
Электроника и бытовая техника > Крупная бытовая техника, электроприборы
1 000
Женская меховая шапка.
Женская меховая шапка. Б/у. В отличном состоянии.
29 января 2017
Разное > Одежда, обувь
500
Женская меховая шапка. Б/у.
Женская меховая шапка. Б/у. Мех песец. Размер 55-56.
29 января 2017
Разное > Одежда, обувь
1 000
Экономическая энциклопедия. Политическая экономия.
Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. В 4-х томах.
29 января 2017
Разное > Другое
1 000
Белый китель морского офицера.
Белый китель морского офицера ВОРОНЕЖ РАБОТНИЦА размер 52 2-ой рост полнота С.
29 января 2017
Разное > Одежда, обувь
3 000
Винтовые сваи для фундаментов Монтаж винтового фундамента. диаметр 76 мм
Монтаж винтовых фундаментов. Поставка свай и других материалов.
29 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
12 500
Любой фундамент – ленточный или сплошной – под вашу постройку
Изготовим любой фундамент под деревянный дом. Большой опыт работы. Качество гарантируем. Возможен видео- и фотоконтроль за ходом работ.
29 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
1 000
Балконы и лоджии Отделка и остекление балконов
Предлагаем отделку и остекление балконов и лоджий ( ПВХ, аллюминий, дерево), а также весь спектр отделочных работ.
29 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
1 000
Балконы и лоджии Отделка и остекление балконов
Предлагаем отделку и остекление балконов и лоджий ( ПВХ, аллюминий, дерево), а также весь спектр отделочных работ.
29 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
1 000
Решение проблем с кредитной задолженностью.
Не можете платить по кредитам? Банки и коллекторы достают звонками? Не знаете что делать? Выход есть, и выход законный……
29 января 2017
Услуги и сервис > Бухгалтерские и юридические услуги
1 000
Комплексный ремонт и отделка квартир, офисов и других помещений
Комплексный ремонт и отделка квартир. Наш конёк - разработка дизайна оформления квартиры, кухни, ванны и т.д. Если нет своих предложений по дизайну оформления своего жилища, мы это сделаем за Вас....
29 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
1 000
Изготовление домов, бань, срубов из кругляка, оцилиндрованного бревна, профилированного бруса.
Изготовление коттеджей и домов из дерева. Большой опыт работы. Качество работ гарантируем - переделывать Вам ничего будет не нужно.
29 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
Фундаменты. Бассейны. Любой сложности. Договор. Гарантия. Смета.
Выполняем работы "под ключ" любой сложности по устройству ленточных и плитных фундаментов, межэтажные перекрытия, чаши бассейна. Квалифицированные рабочие. Договор. Смета. Сроки.Выезд в район.
29 января 2017
Строительство, ремонт, интерьер > Строительство и отделка
Участок 12 сот.
категория: земли поселений (ижс)
29 января 2017
Недвижимость > Земельные участки
1 790 000
4-к квартира, 4/5 эт., 80м2
п. Климовское д.12
29 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
900 000
3-к квартира, 1/5 эт., 59м2
п. Климовское д.9
29 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
10 500
2-к квартира, 3/9 эт., 49м2
ул. Маяковского,12
29 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Сдам
10 000 000
2-эт. дом 250м2, участок 12 сот.
29 января 2017
Недвижимость > Дома, дачи
Работа
строительство, недвижимость, прямой работодатель, полный день
28 января 2017
Работа > Предлагаю работу
2 050 000
2-к квартира, 4/4 эт., 50м2
Олимпийская 36
28 января 2017
Недвижимость > Квартиры и комнаты > Продам > Вторичный рынок
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